Lene Petecão critica governo por abandono do Parque de Exposições em Rio Branco

A vereadora Lene Petecão (PSD), usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Rio Branco na manhã de terça-feira, 22, para lamentar a iminente alagação e criticar as ações do governo.

Segundo a parlamentar, irmã do senador Sérgio Petecão, disse que o governo do Acre não tomou os cuidados necessários de manutenção do Parque de Exposições – local para onde são enviados os desabrigados.

Lene afirmou que visitou o parque de exposições e lamentou o estado que o local se encontra. “O governo do estado tem se descuidado de cuidar dos espaços públicos. Estive lá no parque de exposições onde estão sendo construídos os abrigos e vi que o local estava abandonado. A prefeitura terá que gastar muito para poder tornar aquele lugar digno. O ideal seria que o governo do estado cuidasse de seus espaços, garantindo manutenção”, declarou.