Grandidier entra no jogo do vice

A DEPUTADA FEDERAL Mara Rocha (PSDB), de malas prontas para desembarcar no PL e ser candidata a governadora, pode ter o seu plano frustrado. Existe toda uma articulação em curso em Brasília para que Márcia Bittar (sem partido) dispute a vaga do Senado em disputa pelo PL. O convite teria sido feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). Havendo essa configuração ficaria brecada a candidatura da deputada Mara ao governo, já que Márcia apoiará a reeleição do governador Gladson Cameli.

Márcia falou ontem ao BLOG que de fato há essa possibilidade, mas por ela se filiaria ao União Brasil, onde está o articulador e coordenador de sua candidatura, o senador Márcio Bittar (União Brasil). “Mas se acontecer um entendimento com o presidente Bolsonaro, estou á disposição para entrar no PL”, disse Márcia, reafirmando que o martelo não foi batido.

O vice-governador Major Rocha disse ontem ao BLOG que ainda não foi emitido nenhum comunicado sobre a mudança no comando do PL, e disse que prefere acreditar na palavra do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, de que o PL ficaria sob a direção da deputada federal Mara Rocha, com total liberdade de disputar o governo.

O desfecho que agrada ao governador Gladson Cameli é, logicamente, que o PL não tenha candidato ao governo, porque seria um adversário a menos para disputar. A decisão de quem realmente fica com o PL no estado tem que ser tomada pela direção nacional até o fim de março, para permitir as filiações da deputada federal Mara Rocha ou da Márcia Bittar.

UM PONTO É CERTO

UM PONTO é certo nesta história, existe uma conversa envolvendo o senador Márcio Bittar (União Brasil), o senador Flávio Bolsonaro (PL), Márcia Bittar; sobre quem vai comandar o PL no estado. Falta apenas o desfecho.

QUAL O PAPEL DO GLADSON?

AS NOTÍCIAS que corriam ontem nos bastidores eram de que o governador Gladson Cameli estaria aliado ao senador Márcio Bittar (União Brasil) nesta operação de troca no PL, porque o fato favoreceria sua candidatura á reeleição. Tentei contato com o governador, ficou de retornar, mas até o fechamento do BLOG não retornou.

FAZ PARTE DO JOGO

ESTE tipo de manobra nos bastidores para mudar os rumos de um cenário, é natural na política. Na política, não existe amizade, o imutável, existe o interesse.

ARTICULADOR NATO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) tem os defeitos que todo político tem, mas ninguém pode lhe tirar o mérito de ser um hábil articulador nos bastidores.

FALOU ÓBVIO

O ex-deputado Jairo Carvalho fez uma reunião pomposa para anunciar que o seu grupo vai apoiar a reeleição do governador Gladson. A novidade seria o Jairo apoiar um candidato da oposição, afinal, ocupa o relevante cargo de diretor na articulação política do governo. Falou o óbvio.

O PROJETO ERA FAJUTO

POR MAIS de uma vez coloquei neste espaço que os deputados estavam fazendo uma patranha, enganando a boa fé dos servidores do IGESAC (ex-Pró-Saúde), aprovando um projeto que os colocavam num quadro da Saúde, porque era inconstitucional. A decisão majoritária do Tribunal de Justiça só veio provar que chegou a hora de parar de se aprovar projetos fajutos para agradar o poder. Como previ, a situação voltou à estaca zero.

CONTINUA OTIMISTA

COM MAIS de 200 milhões de reais para gastar na cidade, maquinário novo comprado, o prefeito Tião Bocalom está convicto de que, ao final do próximo verão vai superar a sua atual impopularidade. A EMURB vai se dedicar apenas na recuperação das ruas dos bairros periféricos.

PRECISA RENOVAR

VEJO a pré-candidatura do vereador Emerson Jarude (MDB) ao governo, como algo salutar, porque injeta novas ideias no debate. A política precisa renovar, ter novos quadros, para evitar ter em toda eleição as mesmas caras manjadas de outros pleitos.

A CULPA É DO GOVERNO FEDERAL

NÃO VAMOS transferir responsabilidade, a culpa do DNIT não ter recursos suficientes para recuperar a BR-364 é do Bolsonaro. Culpar o PT é brincadeira, o PT está fora do poder. O problema é que a maioria da bancada federal prefere bajular o Bolsonaro do que lhe cobrar por providências.

TUDO NA BASE DO “SE”

UM PARTIDO grande como o PP, ainda não tem uma chapa visível para deputado federal. Está tudo na base do “se”. É “se” a Socoro Neri se filiar; “se” o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) se filiar, “se” o Minoru Kinpara “se” filiar,etc, etc, e neste batidão está ficando só na base da ilação.

CEREJA DO BOLO

A EX-DEPUTADA Leila Galvão é vista no PDT, como a cereja do bolo, podendo sair para deputada estadual como para deputada federal. O deputado Luiz Tchê (PDT) vai lhe fazer convite para se filiar, deixando em aberto as duas opções. “O PDT quer nomes de votos”, diz ele.

CHAPA ATRATIVA

O senador Sérgio Petecão (PSD) está montando uma chapa competitiva, que convença o prefeito Mazinho a disputar uma vaga de deputado federal pelo partido.

NÃO PENSA

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) não pensa em desistir da sua candidatura ao governo. Convicto de que a eleição vai ao segundo turno, mantém o ritmo acelerado de campanha. Trabalha com o cenário do Jorge Viana (PT) sendo candidato a senador, e ele a governador, com o apoio do bloco dos partidos de esquerda.

APOIO MORAL

O ex-prefeito Raimundo Angelim vai entrar nesta campanha apenas com o apoio moral aos candidatos do PT, não disputará nenhum cargo. Questão definida.

NINGUÉM ACREDITA

DENTRO DO PP não encontrei ainda ninguém que acredite que o governador Gladson Cameli deixará o partido. E, todos com o argumento: – ganharia alguma coisa? Também acho que, absolutamente, nada.

JOGA COM A VERDADE

O chefe do gabinete civil, Rômulo Grandidier, tem um ponto positivo, joga com a verdade e cautela quando se trata de analisar as reivindicações salariais das categorias. Coloca em primeiro plano da análise não atrasar os salários os servidores.

PODE ESQUECER

A VEREADORA Michele Mello (PDT) pode esquecer o sonho de disputar o governo, o PDT já definiu que apoiará a reeleição do governador Gladson. Ficará para a próxima.

NEM COMEÇOU

FICA na base do chutômetro bem longe da campanha apontar um dos candidatos ao governo ou a senador, como vitoriosos. A política tem caminhos insondáveis.

ALEGRIA DE VER

ALEGRA ver alguém que já estava aposentado das lidas da política, como o ex-deputado Ariosto Migueis, da velha guarda do MDB, como um jovem na campanha do filho André a deputado estadual pelo MDB. Sucesso, Ariosto!

FRASE MARCANTE

“Nada é maior do que conhecer Cristo e comunicá-lo aos outros.” Papa Bento XVl.