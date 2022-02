Inscrições para advogado substituto do TRE/AC encerram hoje

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) encerra a inscrição hoje, (21), para os advogados(as) interessados(as) em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), como membro(a) substituto(a) da classe de advogado(a). O período é de um biênio, no mínimo.

No edital, publicado na edição de sexta-feira, 4, do Diário da Justiça Eletrônico (acesse aqui o edital), informa ainda que os advogados(as) interessados(a) devem estar no exercício da advocacia e possuir dez anos, consecutivos ou não, de prática profissional.

É necessário preencher, datar e assinar o modelo do formulário constante do Anexo, da Resolução TSE nº 23.517, de 4 de abril de 2017, e apresentar a documentação indicada na referida legislação, via “peticionamento intermediário” eletrônico, no sistema SAJ\SG.

Assunto: vaga TRE

SEI: 0007178-64.2021.8.01.0000

SAJ: 0101336-14.2021.8.01.0000

Edital: Edital 02/2022 – reabertura de edital – possibilidade de complementação de documentos – formação de lista tríplice – convocação e eventual nomeação de advogado(a) para compor o TRE/AC, na classe de jurista substituto – link de acesso no site oficial do TJAC

Acesso: https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/Edital_02_22-TRE.pdf

Inscrições: abertas até o dia 21.02.22, segunda-feira, através de peticionamento intermediário via sistema SAJ/SG.