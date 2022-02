Defesa Civil Nacional vê chuvas intensas e acima da média no Acre até dia o dia 27

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 respondeu de forma positiva a uma solicitação do Humaitá para ampliar o número de torcedores na partida que o clube disputa contra o Brasiliense, do Distrito Federal, na próxima quarta-feira, 23, no estádio Florestão, a partir das 20 horas.

De acordo com o entendimento do comitê, representado pela sua coordenadora e também secretária de saúde, Paula Mariano, o clube vai poder disponibilizar ao torcedor até 20% da capacidade de público do estádio.

A Federação de Futebol do Acre (FFAC), informou que o laudo do Corpo de Bombeiro limita a capacidade máxima da praça esportiva em 8 mil torcedores. Portanto, a carga de ingressos para a partida será de 1,6 mil presentes.

Para a liberação, o comitê determina algumas exigências como o comprovante vacinal com no mínimo duas doses, no caso do imunizante Pfaizer observar que o mesmo é só uma dose, a mesma encontra-se no período do reforço. É necessário ainda o cumprimento de medidas sanitárias estabelecidas nos decretos governamentais.

A reportagem do ac24horas conversou com o diretor de futebol do Humaitá, Luan Luz, que adiantou que o preço dos ingressos deve variar de R$ 40 inteira e R$ 20 reais a meia entrada. Ainda na tarde desta segunda, o clube deve anunciar os pontos de venda.