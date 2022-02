Acre registra 90 mortes por Covid-19 em 2022; apenas 5% tomaram a dose de reforço

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Desde o dia 1º de janeiro até esta última sexta-feira, 18 de fevereiro, a pandemia da Covid-19 apresenta dados que comprovam o alto poder de infecção da terceira onda da pandemia, provocada pela variante ômicron, como também a importância da vacinação.

Desde o início do ano, já foram contabilizadas 90 mortes provocadas pela Covid, sendo 20 em janeiro e 70 óbitos registrados neste mês de fevereiro.

Foi também neste mês que se registrou no Acre as primeiras mortes de pacientes que tomaram a chamada dose de reforço. Do total das 90 mortes, 5 haviam tomado a terceira dose, o que representa um percentual de apenas 5,56%. Outro índice importante é que todos os óbitos são de idosos com idades de 65, dois com 71, um com 84 e outro com 92 anos.

Em relação aos demais óbitos, 8 tomaram apenas uma dose, 41 tinham sido imunizados duas vezes, 32 não se vacinaram e outras 4 mortes, ainda de janeiro, a Sesacre não tem informações se foram imunizadas.

Número de mortes menor este ano, mas número de infectados é de mais de 12 mil pessoas

Um outro dado importante para se analisar a importância da vacina é o comparativo de registro de mortes e novos casos nos primeiros 18 dias deste mês de fevereiro.

A primeira informação pode parecer que o imunizante não é lá tão essencial, afinal no passado, do dia 1º ao dia 18 foram registradas 75 mortes, contra 70 este ano, uma diferença de 5 óbitos.

Só que a análise muda completamente de cenário quando se compara o número de mortes em relação aos novos casos diários da pandemia. No ano passado, no período foram registrados 2.310 casos, o que representa uma média diária de 128 casos. Já os casos deste ano dão a dimensão do poder de contaminação nesta terceira pandemia. Nos primeiros 18 dias, 14.793 foram confirmados no Acre, o que significa que mais de 800 pessoas foram infectadas por dia. A diferença no mesmo período entre os dois anos é de mais 500%.