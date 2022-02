Neném pede apoio contra plano de demissão voluntária no BASA

O deputado Neném Almeida (Podemos), acompanhado da diretoria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado Acre (SEEB/AC), participou de um encontro com o senador Sérgio Petecão (PSD) na quinta-feira, 17, com objetivo de buscar apoio do senador frente ao Plano de Demissão Voluntário (PDV) apresentado pela diretoria do BASA.

O plano visa o desligamento de engenheiros agrônomos da instituição. “A forma de tratamento do BASA a esses funcionários é revoltante. Primeiro, pela falta de respeito com esses profissionais, e, além disso, também por colocar em risco projetos de desenvolvimento da Amazônia Legal”, pontuou o parlamentar.

O deputado, que já foi presidente do SEEB/AC, destacou ainda a importância do apoio de toda a bancada federal para, em conjunto com a SEEB/AC, possam garantir a manutenção desses empregos. “Agradeço a disponibilidade do senador Petecão, e também ao aos colegas da diretoria do Sindicato Nilton Ademir, Grazi, Giovanny Kley e Marcel Fialho pela parceria”, finalizou Almeida.

O Banco da Amazônia aprovou a demissão de todos os funcionários que pertencem ao quadro de apoio. Se for concretizado, essa medida significa mais de 145 famílias que terão a sua subsistência ameaçada.