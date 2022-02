Justiceiras do PCC permanecem em silêncio durante audiência

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 18, o governador Gladson Cameli (Progressistas) inaugurou o Núcleo de Semiliberdade Raquel Moraes, localizado no Canal da Maternidade, em Rio Branco.

De acordo com o governo, foram realizados os investimento no valor de R$ 224.000,00 (Duzentos e vinte e quatro mil reais) para melhorar o espaço de atendimento e atenção aos adolescentes em cumprimento de semiliberdade e seus familiares. O nome do centro, Raquel Moraes, foi escolhido para homenagear a servidora efetiva do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), vítima do coronavírus.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli destacou que o antigo núcleo funcionava em uma escola em condições precárias para o atendimento às pessoas. Além disso, o chefe do executivo também lamentou a morte da servidora do ISE que recebeu a homenagem com o nome do novo centro de semiliberdade em Rio Branco.

Cameli aproveitou a inauguração do centro para convidar os líderes comunitários para uma reunião no Palácio Rio Branco, provavelmente, na manhã de sábado, 19, para ouvir e atender as demandas da comunidade.

Larissa Moraes, filha de Raquel Moraes, fez um discurso emocionado em lembrança da mãe, servidora do ISE que acabou falecendo pela Covid-19. “A minha mãe deve ficar honrada com essa homenagem”, disse

O núcleo de Semiliberdade encontrava-se em uma escola em situação precária, diante disto, a Instituição buscou melhorias e agora pode contar com seu espaço próprio, sendo assim uma grande conquista para a Instituição. “Com essa reforma podemos contar com um ambiente mais aconchegante para as rodas de conversas, palestras, dentre outras atividades”.

A inauguração contou a presença do secretário de governo, Alysson Bestene, os deputados estaduais Fagner Calegario (Podemos), Luiz Gonzaga (PSDB), o comandante da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes e o diretor do Instituto Socioeducativo do Estado (ISE), Mário César.