Justiceiras do PCC de SP serão interrogadas hoje pela morte de jovem no Acre

Vera Lúcia Marques de Moura (52) e Rita Rocha do Nascimento (40), as chamadas “Justiceiras do PCC”, que estão presas em São Paulo, serão interrogadas nesta sexta-feira (18) no plenário Primeira Vara do Tribunal do Júri da capital em audiência de instrução.

Os depoimentos ocorreram por meio de videoconferência. Vera Lúcia e Rita Rocha respondem pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa.

As “Justiceiras do PCC” seriam as mandantes do assassinato da jovem Késia Nascimento da Silva, que foi sequestrada por um grupo armado na noite do dia 28 de janeiro de 2020, de sua casa no bairro Calafate, e levada para uma residência no bairro do Taquari, onde foi julgada e condenada à morte pelo Tribunal do Crime.

Durante quase uma hora a jovem foi torturada e em seguida assassinada a tiros e facadas. Esquartejada, a vítima teve os restos mortais jogados no Rio Acre e nunca encontrados. Rita Rocha e Vera Lúcia, que estavam em São Paulo assistiram, em dezembro, toda a execução por meio de uma videochamada.

Quatro dos nove envolvidos foram julgados na 1ª Vara do Tribunal do Júri e condenados a mais de 120 anos de prisão em regime fechado.