Em meio a onda de protestos de servidores, Gladson diz: “Eles estão certos e têm razão. Cabe a mim achar soluções”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 18, que é favorável às manifestações dos servidores da saúde e segurança por melhoras em suas áreas de trabalho.

Os sindicalistas da saúde cobram reajuste salarial e realização do concurso público, já os da segurança almejam isonomia salarial e a titulação prometida pelo governador. Sobre os atos, Cameli disse que como gestor democrático, cabe a ele apoiar os servidores insatisfeitos com o governo. “Eles estão certos e tem razão. Eu respeito todas as manifestações. Cabe a mim, respeitar e achar soluções”, comentou.

O chefe do executivo acreano, mais uma vez, fez questão de lamentar o reajuste dado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) de 33,24% aos profissionais da educação. Segundo ele, essa decisão está fazendo a equipe econômica do governo ter cautela no anúncio do reajuste salarial dos servidores do Estado. “Em breve vamos fazer o reajuste. Está demorando porque quando o presidente deu o aumento aos professores fizeram com que os governos e prefeituras realizassem um novo planejamento”, ressaltou.

Por fim, Cameli reforçou o recente depoimento do chefe da Casa Civil, Rômulo Grandidier, onde destacou que o governo enviou uma consulta aos órgãos de controle sobre qual melhor percentual para o aumento dos servidores. “Eu quero poder dar 100% de aumento para os servidores do Estado que me ajudam a movimentar a máquina pública”, encerrou.