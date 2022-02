Duas armas são apreendias na residência de mulher com medida protetiva

O bacharelado em Agronomia oferecido pelo Incra – via Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) –, em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim e o Instituto Educar lançou o processo seletivo para sua quarta turma.

As inscrições são gratuitas, assim como o curso, e ficam abertas no período de 31 de janeiro a 15 de março de 2022, conforme edital publicado no portal da UFFS.

A turma terá 40 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2022 – com início das aulas previsto para maio. Podem concorrer jovens e adultos moradores de assentamentos criados ou reconhecidos pelo Incra, quilombolas, trabalhadores acampados cadastrados na autarquia, além de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).

O processo seletivo será formado por duas etapas: uma prova objetiva com 50 questões sobre conteúdos do ensino médio, e uma vivência de 15 dias no Instituto Educar, em Pontão (RS), destinada a estudos e avaliações na área da agricultura.

A graduação terá dez semestres na modalidade presencial, em turno integral e regime de alternância (com Tempo Universidade e Tempo Comunidade) totalizando 4.560 horas de aprendizado. O objetivo é formar profissionais capazes de aliar preparo técnico e capacidade de diálogo com as famílias de agricultores atendidos.

Veja o edital: https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/edital/gr/2022-0058