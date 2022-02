Duarte apresenta PL que prevê desconto para quem fez bariátrica

Uma comitiva, liderada pelo governador Gladson Cameli, pela senadora Mailza Gomes e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, ambos do Progressistas, têm uma importante reunião agendada para ocorrer nesta quarta-feira, 16, com a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em Brasília.

Em pauta, dois assuntos: primeiro a destinação de recursos para a recuperação e manutenção da BR-364. Segundo, deverá ser tratado os rumos do Progressistas visando as eleições deste ano.

De acordo com o secretário-geral do partido no Acre, Artur Neto, a comitiva também deverá buscar a destinação de mais recursos para as prefeituras do interior do Acre. Sobre a pauta política, Neto destacou que no encontro será mostrado o crescimento do PP a nível estadual, estabelecer com a executiva nacional o fortalecimento do Progressistas no Acre (com metas e prazos) e falar das perspectivas do partido para 2022. Artur aproveitou para enaltecer a liderança da senadora Mailza Gomes na condução partidária do PP no estado. “A senadora Mailza tem buscado desenvolver sua gestão alinhada com seus pares. Tudo será construído com diálogo, respeito e valorização”, declarou.

O governador Gladson Cameli disse que esteve reunido com o senador Flávio Bolsonaro (PL), onde tratou da possibilidade do aumento da verba que será enviada para o Acre destinada à manutenção da estrada. “Conversamos sobre isso e ele nos garantiu apoio do governo federal para viabilizar recursos que possam amenizar os danos da estrada”, declarou.

Para se ter uma ideia, os recursos destinados pelo governo federal para a manutenção anual do trecho deverão sofrer um corte de R$ 90 milhões de reais em 2022. Em 2021 foram enviados para a BR-364 cerca de R$ 140 milhões de reais para o trabalho de recuperação da estrada, já esse ano, será destinado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) apenas R$ 50 milhões de reais, o que poderá acarretar no isolamento via terrestre.

Também se encontram presentes para a agenda, os prefeitos Tião Bocalom de Rio Branco, Zequinha Lima de Cruzeiro do Sul, Kieffer Cavalcante, os deputados estaduais Gerlen Diniz e José Bestene, o secretário-geral do Partido, Livio Veras e o dirigente Márcio Pereira, membro da executiva.