Decifra-me ou te devoro

A DECLARAÇÃO pública do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de que o seu partido poderá apoiar a candidatura do ex-presidente Lula à presidência, já no primeiro turno, não deverá ter influência na configuração do cenário das forças da oposição, no estado. O senador Sérgio Petecão (PSD), que preside o partido, no plano regional, disse ontem ao BLOG que não existe nenhum foco para a formação de uma chapa com ele para governador e Jorge Viana (PT) para senador.

PT e PSD juntos, é uma hipótese que só admite num segundo turno, quando todas as forças oposicionistas deverão se juntar numa aliança para tentar derrotar o governador Gladson Cameli (PP).

Nenhum cacique da oposição joga com o quadro da eleição ser decidida no primeiro turno. Petecão diz que na eleição presidencial, ele não apoiará no primeiro turno, “nem Jair Bolsonaro e nem Lula”.

Petecão admitiu que tem conversado com muitos interlocutores do PT, que defendem a dobradinha PSD-PT, mas tem sido claro em não oficializar nem o namoro, quanto mais o casamento no turno inicial da campanha. Petecão sabe que numa composição com o PT, perderia de cara o apoio do prefeito Tião Bocalom, que não subiria num palanque no qual estivesse o PT.

A lógica é mesmo o senador Sérgio Petecão (PSD) tocar uma campanha descolada da disputa pela presidência. Mesmo porque, o Acre, eleitoralmente, no colégio eleitoral do país, não tem nenhuma influência no resultado. Os apoiadores do Petecão acham que uma aliança oficial com o PT tiraria mais votos do que daria. Petecão x Jorge Viana, não passará de um flerte, jamais chegará a casamento.

DESFECHO ESPERADO

CONVERSEI ontem com um dos fundadores da ex-FPA, sobre a eleição para senador. Foi pragmático na abordagem: “O PT o quer disputando o governo, mas o Jorge sairá para o Senado. Anote e me cobre”, desafiou. Também acho que este será o desfecho do filme.

MACACO VELHO…

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) sabe como poucos ler o cenário político. Sabe que, não ocorrendo nenhum ponto fora da curva, o Gladson estará no segundo turno. E, não seria fácil tirar o Sérgio Petecão (PSD) do segundo turno. É o ditado: macaco velho, não mete a mão em cumbuca.

PECA PELA ÂNSIA

O GOVERNADOR Gladson peca pela ânsia em resolver as questões que lhe chegam como demandas. Tem que consultar a questão legal antes de prometer, o que não fez ao anunciar o reajuste a todos os funcionários e pagar os 33% de reposição aos professores. Ou dá bandeira política a adversários, num ano eleitoral.

CHAPA REDONDA

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) avalia que o seu partido tem uma chapa para eleger três deputados estaduais e brigar pela quarta vaga. Para Tchê, poucos partidos conseguirão eleger deputados na regra atual.

PODE VIR MUDANÇAS

NA VISÃO do experiente deputado Luiz Tchê (PDT), podem acontecer alianças nacionais, que trazem reflexos e mudanças no quadro regional. “É cedo fazer previsões antes de 2 de abril”, vaticina Tchê.

MULHERES CANDIDATAS

PARA deputada estadual: Maria Antonia, Leila Galvão, Lene Petecão, Rosana Nascimento, Antonia Sales, Ângela Helosman, Meire Serafim, Michelle Mello e Vânia Pinheiro. Para deputada federal: Perpétua Almeida, Socorro Neri, Antônia Lúcia e Charlene Lima. Ao Senado, Jéssica Sales, Márcia Bittar, Vanda Milani e Mailza Gomes. São os nomes conhecidos até aqui, de mulheres lutando pelos espaços políticos. Até as configurações finais dos partidos devem aparecer mais candidatas.

CAUTELA COMO POSIÇÃO

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) continua cumprindo as suas promessas de campanha nos municípios, e jogando tudo num desfecho que o aponte como o único nome capaz de derrotar a candidatura do petista Jorge Viana (PT), na disputa da vaga de Senado.

NÃO VAI SER COMO QUEREM

O PT nem venha com a bandeira do Leo de Brito ser o único candidato do partido a deputado federal, porque vai haver reação dos aliados do PCdoB, PV e PSB. Querem o PT lançando mais nomes na chapa da federação.

DISCURSO DO MDB

O MDB não indicou nenhum dos seus quadros para cargos no governo. Os que estão em cargos são tidos como indicações pessoais do Gladson. E, por isso, não anunciaram ainda quem será o candidato ao governo do partido. É o velho MDB que conheço de outros carnavais.

OS DE SEMPRE

OS QUE estão hoje chegando para o governador Gladson Cameli e dizendo que, ele ganha folgado a eleição no primeiro; é o mesmo grupo que dava a vitória tranquila da Socorro Neri, no primeiro turno, na eleição da PMRB.

SEM CANDIDATO

NENHUM secretário da PMRB será candidato a deputado apoiado pelo prefeito Tião Bocalom; ele quer a equipe dedicada apenas à gestão. O sentimento na PMRB é a de que viram o jogo da impopularidade no verão deste ano.

NOME DE QUALIDADE

O LOUVÁVEL na lista dos candidatos ao Senado, é que todos são qualificados. É o caso do advogado Sanderson Moura (PSOL), que enriquece qualquer debate político.

VIRANDO ONDA

A polícia não tem refrescado, são muitas as prisões e apreensões de drogas; mas um crime tem dominado o noticiário policial, o assalto aos comércios e o furto de veículos oficiais. Os veículos somem como encanto.

NEGÓCIO DO CRIME

VIROU um grande negócio para o crime furtar e roubar carros das secretarias estaduais. E, vai ficando por isso.

MANTEIGA EM FOCINHO DE GATO

COM a inflação sem controle na capital, o Auxílio Brasil do governo federal, não demora a não comprar uma sortida cesta básica. Toda semana os supermercados reajustam os preços. E, cada dia é menor o poder aquisitivo do povo.

AGORA É TARDE!

NA sua entrevista ao GLOBO, o senador Flávio Bolsonaro considerou um erro o governo apostar apenas nas redes sociais para a sua divulgação; e o pensamento do pai sobre a vacina. Agora é tarde, o estrago está feito.

DEMOLINDO O GOVERNO

NÃO ADIANTA querer minimizar os efeitos, mas a Rede Globo, com seus tentáculos em todo país, tem demolido o governo do Bolsonaro na opinião pública, ao dar ênfase apenas às pautas negativas. A briga com a Globo tem sido fatal para a imagem governamental. E o massacre continua.

CARA NOVA NA POLÍTICA

O MDB vai filiar na próxima segunda-feira o cineasta André Ariosto em seus quadros, para ser candidato a deputado estadual. A filiação será na casa do pai Ariosto Migueis, um dos baluartes do MDB, às 8 horas da manhã, e a ficha será abonada pelo deputado federal Flaviano Melo (MDB). É bom ter cara nova na política.

FRASE MARCANTE

“Um bom arrependimento é a melhor medicina para as enfermidades da alma”. Miguel de Cervantes.