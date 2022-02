Assaltante da Havan que silenciou em depoimento é recolhido a presídio da Capital

A primeira rodada do Campeonato Acreano 2022 tem sequência nesta quarta-feira, 16, a partir das 17 horas no estádio Florestão com a estreia de mais quatro clubes na competição.

No primeiro jogo, o Galvez, que no ano passado era o campeão estadual, só conseguiu fazer uma campanha mediana ficando em quarto lugar na competição. O Imperador terá o ex-jogador Kinho Brito como o treinador, o mesmo que ficou famoso ao tirar o goleiro Tomate de uma partida na Taça São Paulo de Futebol Júnior.

O adversário do Galvez será o Andirá. O morcego tem se consolidado com forte equipe nas divisões de base do futebol acreano. No profissional, tenta surpreender os grandes este ano. No campeonato do ano passado foi o penúltimo colocado.

Na partida de fundo, às 19 horas, o Atlético enfrenta Plácido de Castro. As duas equipes fizeram uma temporada bem abaixo do esperado no ano passado. O Atlético não conquistou títulos e no Brasileirão da Série D fez sua pior campanha. A principal novidade é no banco de reservas. O ex-atacante Adriano Louzada, com passagem pelo Porto de Portugal, faz sua estreia como treinador.

Já o Tigre do Abunã se viu em meio a uma parceria desastrosa que terminou até com a desconfiança de entrega de resultados. O clube do interior, que já foi campeão estadual, fez sua pior campanha desde que entrou no futebol profissional com sete derrotas e um empate.

Baseado no decreto publicado pelo governo do estado, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) disponibiliza 300 ingressos aos torcedores. Inteira, custa R$ 20, e meia entrada R$ 10.