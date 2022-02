Mais de 60% dos moradores de ruas estão no centro da Capital

Inaugurada com uma grande festa popular há menos de dois meses, a ponte sobre o igarapé Judia, que interliga vários bairros do 2º distrito da capital, já está interditada e sendo reformada para não cair. É que devido à cheia do igarapé a terra da margem do manancial cedeu, atingindo pelo menos dois dos pilares de sustentação da obra malfeita, não mais permitindo o trânsito de veículos. Os moradores estão se arriscando ao passar por uma pinguela improvisada.

Há anos que moradores dos bairros Belo Jardim, Canaã, Santa Inês, Areal e Recanto dos Buritis estavam sofrendo com o péssimo estado de conservação da ponte sobre o Igarapé Judia, que facilitava o acesso de moradores dessa região à BR-364 e às principais estradas e avenidas que levam ao centro da cidade. Depois de muita luta de presidentes de associações de moradores que atuam conjuntamente, a prefeitura optou por fazer uma reforma geral da ponte, mudando especialmente o assoalho.

Por mais de um mês, dezenas de operários trabalharam na obra, que foi concluída e inaugurada no final do ano passado. Ocorre que durante a reforma os responsáveis pelo trabalho de engenharia não atentaram para os pilares de sustentação que ficam no leito do igarapé, que sofre com as constantes erosões. Em menos de um mês estes começaram a ceder, fazendo com que o assoalho da ponte cedesse.

Em poucos dias, o problema se agravou ainda mais, a ponto de não permitir a passagem de veículos, o que fez com que a prefeitura interditasse a ponte inaugurada há menos de dois meses e que desde a semana passada passa por uma reforma. Os engenheiros estão tentando encontrar uma maneira de conter a erosão, recuperar os pilares de sustentação e permitir que o trânsito de veículos volte a ocorrer normalmente nos próximos dias.