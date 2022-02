Comerciantes de Rio Branco demonstram otimismo quanto a expectativa de vendas em 2022

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) apresentou na manhã desta sexta-feira, 11, na CEASA, parte dos 52 ônibus que começam a operar em Rio Branco no próximo domingo, 13=nas rotas que eram “cobertas” pela viação Floresta.

A nova empresa, Ricco, chega para operar na capital acreana após a situação do transporte público em Rio Branco ficar insustentável ao ponto da prefeitura decretar intervenção e assumir o controle do sistema.

Bocalom mostrou os coletivo e lembrou que são veículos seminovos, mas em boas condições e voltou a garantir que vai melhorar o transporte público. “Esse é só um primeiro passo. Como vocês estão vendo não são veículos novos, mas são veículos muito bons, com todas as condições de atender a nossa população. Claro que não vamos conseguir melhorar da noite para o dia, mas tenham certeza que no final do ano a população vai sentir a diferença no transporte coletivo da capital com os ônibus limpos e nos horários corretos”, afirmou.

Questionado, o prefeito fez críticas a gestões anteriores sobre o problema do transporte coletivo não ter sido resolvido antes da sua administração. “O principal é a transparência na relação entre empresa de ônibus e prefeitura. Nós nunca tivemos nenhuma relação em época de campanha com as empresas e isso nos deu a liberdade de irmos pra cima e tomar as decisões sem medo nenhum”, disse Bocalom.

Os novos ônibus apresentados, que vieram do Rio de Janeiro e São Paulo, possuem câmeras de segurança, GPS e internet, que de acordo com o prefeito, a empresa se comprometeu a disponibilizar o serviço aos passageiros dentro das próximas semanas.