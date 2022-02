Bocalom vai instalar mais de 500 câmeras em Rio Branco e parte delas terá reconhecimento facial

A prefeitura de Rio Branco lançou na manhã desta segunda-feira, 14, na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), o plano municipal Rio Branco Mais Segura, que consiste na instalação de um sistema de videomonitoramento na capital acreana.

Ao contrário do que já ocorreu, o projeto da prefeitura vai além da instalação de câmeras nas ruas. Nesta primeira etapa, com um investimento de R$ 4 milhões, cerca de 430 câmeras fixas serão instaladas nos espaços públicos municipais como escolas, unidades de saúde, mercados, praças, Shopping Aquiri, Rodoviária Internacional, Parque Chico Mendes, Horto Florestal e Terminal Urbano.

O prefeito Tião Bocalom destacou que o projeto é pioneiro na capital acreana. “Considero um momento histórico, já que todas as grandes metrópoles brasileiras já estão usando esse tipo de monitoramento e isso tem dado muito certo. Aqui também vai ajudar muito na segurança pública fazendo essa parceria com o governo do estado”, afirma.

Presente ao evento, o governador Gladson Cameli falou sobre a parceria com a prefeitura na área da segurança pública. “Os índices de violência estão diminuindo e não podemos cruzar os braços. É preciso criar os mecanismos para melhorar a segurança. Estamos conseguindo vencer esse desafio”, disse.

Além das 430 câmeras fixas, serão instaladas ainda 18 em ruas consideradas estratégicas, além de outras 50 câmeras Dome, que são equipamentos que giram e conseguem capturar vários ângulos.

A grande novidade é o recurso de reconhecimento facial que possui algumas das câmeras, o que é considerado uma novidade na Região Norte, de acordo com Ezequiel Bino, chefe do gabinete militar da prefeitura de Rio Branco.

“Rio Branco é pioneiro nesse tipo de equipamento. Mais de 50% dos homicídios acontecem na capital acreana e o município está fazendo esse investimento. Todo o controle será feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública, antigo Ciosp”, explica Bino.