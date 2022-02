No Acre, homem é agredido pelo irmão após discussão por conta da derrota do Palmeiras

O governo peruano publicou uma portaria no Diário Oficial revogando o Decreto Supremo 015-2022-PCM, que estabelecia o fechamento das fronteiras terrestres ao nível do transporte internacional de passageiros por via terrestre devido à pandemia do novo coronavírus.

Com a decisão, já nesta segunda-feira, 14, a fronteira do Peru, que faz divisa com o Brasil por meio da cidade de Assis Brasil, fronteira do estado do Acre, estarão abertas para estrangeiros depois de dois anos fechada devido a pandemia.

O decreto também restabelece o transporte internacional de passageiros por via terrestre. Em setembro do ano passado, o governo do Peru liberou as viagens dos estrangeiros ao país, podem viajar para o Peru.

O país reabriu suas fronteiras para viajantes – via aéreo, para vacinados ou para aqueles que apresentarem um teste negativo de covid-19 do tipo RT-PCR realizado no máximo 72 horas antes do embarque.