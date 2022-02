Mulher fica presa entre as ferragens após carro colidir em poste

Uma colisão entre um veículo modelo Etios e um poste de energia deixou a passageira Rafaela dos Santos Souza, de 29 anos, gravemente ferida na noite deste sábado, 12, na rua Floriano Peixoto, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, a motorista do veículo modelo Etios, de cor prata, placa, não identificada, e a passageira Rafaela trafegavam rumo ao 1° distrito da cidade quando a condutora perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de energia. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída e Rafaela ficou presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros e a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. Rafaela foi retirada do veículo e em seguida os paramédicos do SAMU prestaram os atendimentos e encaminharam a passageira a o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. De acordo com o técnico de enfermagem do SAMU, Rafaela sofreu uma possível fratura na perna e um corte profundo na cabeça.

A motorista do veículo que, segundo informações de populares repassadas a Polícia estava em estado visível de embriaguez, fugiu do local.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. O veículo foi removido por um guincho.