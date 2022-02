Acre confirma três mortes e 57 casos de Covid-19 neste sábado

O cantor e compositor Isaías Lima declarou ao CipódCast de sexta-feira, 11, programa transmitido pelo canal Na Ponta do Cipó no YouTube e redes sociais do Ac24horas, que caso seja eleito deputado estadual nas eleições deste ano, pretende montar um cabaré para entretenimento em Rio Branco.

Para isso, Lima anunciou sua pré-candidatura a uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. De acordo com o cantor do Brega acreano, as garotas de programa necessitam de um espaço adequado para prestar os serviços aos seus clientes. “Vou montar um cabaré, onde as meninas vão pra lá pedir um Pix mais a vontade ao velho da lancha. A casa noturna, você pega uma casa, paga a cerveja e a entrada é liberada. O cabaré tem em todo Brasil, só não no Acre, vamos tentar dá trabalho para esse povo né, tem que ter a casa noturna e tocando brega”, declarou.

Além disso, Isaías fez duras críticas ao governo e aos parlamentares do Acre que não valorizam a cultura acreana. “Os cantores precisam sobreviver, eles têm família. Eu quero fazer uma casa noturna para os cantores do Acre e pagar com meu salário”, comentou.

Por fim, o cantor afirmou que os órgãos relacionados à cultura e a classe empresarial não oferecem ajuda aos artistas em geral. “As portas estão fechadas. É mais fácil alguém comprar um disco meu do que os empresários”, ressaltou.

