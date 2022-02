Servidores da educação voltam a deflagrar greve no Acre por tempo indeterminado

Os trabalhadores da Educação do Acre resolveram retomar a greve geral por tempo indeterminado. O motivo para a paralisação é a falta de diálogo com o governo do Estado do Acre.

Nas primeiras horas da manhã, os servidores resolveram fazer um protesto no centro da capital, que durou cerca de uma hora. A categoria reivindica a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e o reajuste no piso salarial. No ano passado, o sindicato chegou a suspender a manifestação após sinalização positiva do Estado em atender as reivindicações.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, Rosana Nascimento, disse que o governo não cumpriu o acordado em 2021 e por essa razão decidiram reiniciar a greve. “O governo ficou de apresentar uma proposta para a categoria e até agora não nos apresentou nenhuma”, declarou.