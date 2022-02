Pistoleiro que matou quatro em chacina no MT é preso no Acre

Apontado como sendo um dos autores de uma chacina ocorrida há quase 18 anos numa fazenda do município de Várzea Grande, no Estado do Mato Grosso, quando quatro homens foram assassinados, e de outros crimes de pistolagem na região, Joeilson Jones de Queiroz (55) foi transferido ontem da Delegacia de Flagrante para a Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, onde aguardará o pronunciamento da justiça.

Joeilson, que durante 17 anos morou no Acre se passando por um cidadão pacato e do bem, passou algum tempo em um assentamento em Plácido de Castro e mais tarde foi residir em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia. Ele foi preso na quarta-feira por policiais civis quando caminhava nas proximidades da Gameleira, no segundo distrito da cidade. No momento da prisão ele apresentou o documento falso de um irmão, motivo pelo qual foi apresentado na Delegacia de Flagrante onde foi autuado por uso de documento falso e adulteração de documento público.

De acordo com o inquérito policial, o caso conhecido como a “Chacina da Fazenda São João” ocorreu em março de 2004. Pedro Francisco da Silva, José Pereira de Almeida, Itamar Batista Barcelos e Areli Manoel de Oliveira foram flagrados quando pescavam sem permissão do proprietário, o bicheiro João Arcanjo Ribeiro. No local eles mataram uma das vítimas com um tiro na zona abdominal e levaram os demais para uma área afastada da propriedade.

Depois, com o aval do gerente da fazenda, estes amarraram as três vitimas restantes e as jogaram em um dos tanques de pesca. Todos morreram afogados depois de sofrer cerca de 20 minutos. Depois para não despertar suspeitas desovaram os cadáveres em pontos diferentes da Estrada Capão das Antas. Pelo menos nove pessoas foram indiciadas pelos crimes e Joeilson Janes de Queiroz estava foragido desde então.