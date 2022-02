Cruzeiro do Sul vai ganhar três novos defensores públicos

Dos quinze Defensores Públicos nomeados nesta sexta-feira, 11, pelo governador Gladson Cameli, três irão prestar assistência jurídica gratuita em Cruzeiro do Sul e a posse deverá ser no final de março. A partir da publicação das nomeações no Diário Oficial, o que deverá acontecer na segunda-feira, 14, há o prazo de 30 dias para posse e depois haverá o Curso de Formação, com cerca de duas semanas. A remuneração inicial será de R$ 20 mil.

A Defensora Pública Geral do Estado do Acre, Simone Santiago, lembra que desde 2012 não havia contratações de novos defensores e agradeceu ao governador por garantir agora a presença dos profissionais nos municípios do interior do Estado. “Agradeço muito ao governador porque vamos atender no interior a população mais vulnerável que tanto necessita do atendimento presencial de um defensor. Em Cruzeiro do Sul já temos uma defensora lotada e nós vamos colocar mais 3”, cita ela lembrando que as unidades de interior estavam atuando com apenas com quatro profissionais.

Mas a defensora lotada em Cruzeiro do Sul, citada por Simone Santiago, Claudia Aguirre está na Europa desde setembro do ano passado, onde faz mestrado na Itália. Segundo a Defensoria, Aguirre tem direito a férias e licenças.

Além de Cruzeiro do Sul, a Defensoria também é responsável pela prestação do atendimento jurídico gratuito à moradores pobres dos outros 4 municípios do Vale do Juruá.