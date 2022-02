Acre começa 2022 com recorde na balança comercial em exportação

O Acre começou 2022 com a balança comercial no modo positivo. De acordo com os dados publicados pelo Ministério da Economia, em janeiro o Acre exportou US$ 4,237 milhões e importou, US$ 77 mil, resultando em um saldo de US$ 4,160 milhões.

Com o resultado de janeiro, o Acre inicia o ano superando o saldo de 2021, que foi de US$ 3,399 milhões. Esse montante representa novo recorde do seu comércio exterior, para um mês de janeiro.

Madeira e derivados, responsáveis por 54,1% das exportações, além da castanha (26,6%), soja, bovinos e derivados (11,0%) e suínos e derivados (4,2%) foram os produtos que mais pesaram na balança comercial em janeiro de 2022.

Os dados são do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.