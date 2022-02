Passarela ameaça desabar e apresenta risco a moradores

O governador Gladson Cameli publicou na edição desta terça-feira, 8, a exoneração de Paulo Ximenes do cargo de chefe de departamento que ocupava no governo desde junho de 2020.

Ximenes foi um dos integrantes, ao lado de outras figuras conhecidas da política acreana, do famoso e fatídico conselho político criado por Gladson Cameli para fazer a articulação política do governo. Após ser anunciado e criado com muita pompa, o conselho não atendeu as expectativas de Gladson e foi extinto logo depois.

Paulo Ximenes já foi presidente do DEM. O Governo não divulgou os motivos de sua exoneração.