Em novo teste, Gladson tem resultado negativo para Covid-19

Sob a perspectiva empresarial, foi bastante proveitoso o saldo do encontro dos presidentes Jair Bolsonaro e Pedro Castillo (Peru), na última quinta-feira, 3 de fevereiro, em Rondônia. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, um dos pontos mais importantes foi o acordo para a criação de um grupo de trabalho para explorar novos fluxos de comércio e investimento na fronteira amazônica e que também pretende otimizar o uso da Rodovia Interoceânica.

Também foi reafirmado, por meio da Declaração Presidencial Conjunta, o interesse de ambos os países em incrementar a conectividade, sobretudo nas localidades fronteiriças. “Isso foi extremamente importante, principalmente porque incluirá técnicos governamentais dos dois países, além de representantes locais e empresas brasileiras e peruanas interessadas no comércio. Ficamos muito contentes pelo interesse do governo brasileiro na conexão terrestre entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa (Ucayali), indo ao encontro da nossa proposta de ampliação da BR-364”, comemora o empresário.

“Conforme dados divulgados pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, em 2020, atualmente a integração do Acre ao Peru pela BR-364, ligando o município de Assis Brasil a Iñapari (Peru), são movimentados R$ 170 milhões por ano em mercadorias e serviços”, informou Adriano. “Uma nova integração fronteiriça, ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa, sem dúvida, trará grandes possibilidades de negócios e desenvolvimento econômico para a região do Juruá e Tarauacá-Envira”, argumenta.

Segundo a coordenadora institucional da FIEAC no Juruá, Janaina Terças, a regionalização dos voos é uma necessidade e muito aguardada não só pelos brasileiros como também pelos peruanos. “Teremos uma ligação multimodal, iniciando pela via aérea. Esse documento já foi assinado pelos governos do Acre e Ucayali, o que tornará os voos mais baratos, aumentando o fluxo de pessoas transitando entre as duas cidades, além das negociações e o comércio serem aquecidos através disso”, observa a empresária.

Para o presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luís Cunha, o resultado não poderia ter sido melhor para o Juruá. “Vimos avançar os acordos aéreos para implementar o voo Cruzeiro do Sul/Pucallpa e vimos a manifestação expressa do governo do Brasil de que deseja realizar a conexão terrestre entre as duas regiões. Nossa pauta foi 100% atendida”, comemora. O apoio para a concretização deste projeto ganhou reforço, também, do deputado federal Allan Rick. “Os setores econômicos do nosso estado podem contar comigo para tornar esse sonho realidade”, garantiu ele, em matéria recente divulgada pela sua assessoria.

O Acre possui uma posição privilegiada no mapa da América do Sul. Em virtude disso, o encontro entre os dois países representa, de acordo com as lideranças da FIEAC, grandes possibilidades de fortalecimento da economia local e que ainda beneficiará o país vizinho. Fazendo coro à demanda empresarial, o governador do Estado, Gladson Cameli, também considera a construção da estrada ligando a segunda maior cidade do Acre a Pucallpa um novo e fundamental arco de desenvolvimento na Amazônia.

“Interessa para nós ter mais uma saída para o Pacífico. Essa foi uma excelente reunião. Tudo o que queríamos foi alcançado nesse encontro bilateral e saio daqui muito otimista”, comentou Cameli.

*Com informações da Agência de Notícias do Acre