Cruzeiro do Sul aplica 4° dose da vacina contra a Covid-19 para imunossuprimidos

A prefeitura de Cruzeiro do Sul já está aplicando a 4° dose da vacina contra a Covid-19 em pacientes com alto grau de imunossupressão. Podem procurar as Unidades de Saúde para a imunização, pacientes que fazem hemodiálise, que tenham HIV/AIDS, com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, que fazem quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas, em uso de drogas imunossupressoras, com , que usam corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias, que use de drogas modificadoras da resposta imune, auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias.

É necessário que o paciente apresente um laudo médico e documento com fotografia. E para tomar a vacina, é preciso haver um intervalo mínimo de quatro meses após a vacinação com a terceira dose, seja de que marca for o imunizante.

De acordo com dados do Portal de Vacinação do Ministério da Saúde no Acre 10.294 pessoas já receberam a 4° dose da vacina contra a Covid 19.

Testes Rápidos de Covid chegaram

E depois de ficar cerca de uma semana sem testes rápidos de Covid 19, a secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul recebeu 6.600 exames que estão sendo disponibilizados nas duas unidades referências para atendimento de pacientes com síndrome gripal: o Posto do Agricultor e a Escola Osvaldo Albuquerque Lima.