Criminosos fogem de guarnições do Giro e do Bope, deixando droga para trás

A chegada surpresa de uma guarnição do Grupo de Intervenção e Rondas Intensivas (GIRO) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) em um ponto de risco do Beco do Batalhão, à Avenida Getúlio Vargas, próximo à ponte do Igarapé São Francisco, na tarde deste sábado (5), fez com que traficantes fugissem e na pressa deixassem para trás certa quantidade de cocaína em uma sacola.

O material foi apreendido e encaminhado à Divisão de Narcótico (DENARC) que cuidará das investigações na tentativa de chegar aos donos da droga.

Passavam das 15 horas, quando os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina na região do Conjunto Procon e bairro Raimundo Melo, quando acharam que deveriam entrar de surpresa no Beco do Batalhão, conhecida área de tráfico onde já foram efetuadas dezenas de prisões de pessoas e envolvidas com a venda de drogas.

Foi uma debandada geral, quando das buscas numa área de vegetação os policiais encontraram a sacola com 12 pacotes pesando cada um cerca de 100 gramas de cloridrato de cocaína. Ninguém foi preso até o momento, existindo, no entanto, alguns suspeitos.