Mãe do Doutor Raiz morre aos 95 anos de causas naturais, em Rio Branco

Um trabalho investigativo do setor de inteligência permitiu que integrantes de uma guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar estourassem, na tarde desta sexta-feira (4), um ponto de venda de drogas que funcionava numa distribuidora de bebidas localizada na invasão do Panorama, na parte alta da capital.

No local, foram apreendidos, além de drogas e dinheiro, um equipamento completo de videomonitoramento que vigiava a chegada das viaturas da polícia. O proprietário, de 27 anos, foi preso e autuado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e foi encaminhado para audiência de custódia.

Há algum tempo, policiais militares desconfiavam do envolvimento do comerciante com o tráfico de drogas e de que sua modesta distribuidora de bebidas servia apenas para esconder o negócio ilegal que praticava e lhe proporcionava uma vida confortável.

No início da tarde de sexta-feira, o comerciante foi surpreendido pelos policiais e não teve como escapar do flagrante. Além do material já citado, foram apreendidos com ele telefones celulares, facas e uma balança de precisão.