Polícia prende três criminosos com drogas na fronteira do Acre com a Bolívia

Depois de um longo trabalho de investigações envolvendo as forças de segurança com o objetivo de um combate mais eficaz aos traficantes que atuam nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, na fronteira com a Bolívia.

Policiais Civis e Militares fecharam o cerco e em poucas horas tiraram três traficantes de circulação na região de Epitaciolândia e Brasiléia, cidades que fazem fronteira do Acre com a Bolívia. Dois dos presos são monitorados por tornozeleira eletrônica. Com eles foram apreendidos, celulares, drogas e armas, sendo ambos autuados em flagrante. De acordo a polícia, os bandidos tinham à sua disposição um verdadeiro exército formado por menores para trabalhar no tráfico.

A primeira prisão ocorreu no bairro Samaúma III, na periferia de Brasiléia, onde depois de dias de investigações policiais civis fecharam o cerco e prenderam um homem de 28 anos que comandava o tráfico na região. Em seu poder foram apreendidos um telefone celular, dinheiro, 20 papelotes de cocaína e um revólver calibre 38 municiado. Como era preso monitorado eletronicamente, foi mandado de volta ao presídio depois de autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Há mais de 15 dias que o delegado Luiz Toninni, da Delegacia Geral de Polícia de Epitaciolândia, vinha monitorado com o apoio do IAPEN um presidiário que era suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro José Hassem, além de manter um ponto de venda de drogas na zona central da cidade, onde usava diversos menores.

Na quinta-feira foi feito um cerco na residência do suspeito culminando com sua prisão e da esposa que também já tinha passagem pela polícia. Foram apreendidos dezenas de papelotes de cocaína e tabletes de maconha, além de armas brancas, dinheiro, celulares e outros. O traficante foi autuado em flagrante e mandado para o presídio, enquanto que sua mulher será investigada para saber qual sua real participação nos crimes.