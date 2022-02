Moradores do Belo Jardim denunciam abandono e prometem bloqueio na BR-364

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) classificou como proveitoso o encontro entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Peru, Pedro Castilho, na cidade de Porto Velho, Rondônia, onde foi tratado sobre acordos bilaterais entre os dois países sul-americanos.

Durante a agenda com o presidente do Peru, Jair Bolsonaro falou da importância da construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. O projeto é defendido desde o primeiro mandato do deputado Luiz Gonzaga e é visto pelo parlamentar como uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico do Acre.

“Reafirmaram o interesse de ambos os países em incrementar a conectividade, especialmente nas localidades fronteiriças, por meio de projetos econômica e ambientalmente sustentáveis que favoreçam a integração econômica e o desenvolvimento das populações amazônicas. O presidente Jair Bolsonaro reiterou o interesse do Governo brasileiro na conexão terrestre entre Cruzeiro do Sul (AC) e Pucallpa (Ucayali), à qual atribui grande potencial para incrementar a integração econômica”, diz trecho do acordo entre os dois governos.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) afirmou que ficou feliz com a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre essa obra que vai representar um salto na geração de renda e emprego para o Acre.

“Há anos defendemos a construção da estrada que ligará o Acre ao Peru. Será bom para os dois países, pois vai gerar renda, empregos e diminuir custos de exportações. Fico feliz que os presidentes Jair Bolsonaro e Pedro Castilho também defendam a construção da rodovia que tanto sonhamos”, disse o parlamentar.

O encontro entre os dois presidentes avançou ainda mais a realização do sonho da integração comercial entre o Acre e os países andinos.

Segundo documento assinado pelos dois presidentes, ficou decidido a criação de um grupo de trabalho, liderado pelas Chancelarias dos dois países, com vistas a explorar a geração de novos fluxos de comércio e investimento na fronteira amazônica e a identificar soluções logísticas multimodais que assegurem ganhos de competitividade para os produtos de ambos países, bem como a aprovação de medidas de facilitação de comércio que agilizem o trânsito aduaneiro e facilitem a movimentação de cargas e pessoas na fronteira e ajudem a otimizar o uso da Rodovia Interoceânica. Acordaram que o grupo de trabalho incluirá técnicos governamentais dos dois países, bem como representantes locais e empresas brasileiras e peruanas interessadas no comércio realizado pela fronteira.