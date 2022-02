Governo volta atrás e proibição de eventos para mais de 300 pessoas só passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira

O governo do estado decidiu, em publicação no Diário Oficial desta sexta-feira, 4, alterar a data de vigência do decreto que proíbe até o final de março a realização de eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares para mais de 300 pessoas.

Quando publicado, o efeito da proibição já estava em vigência desde a quarta-feira, dia 2. Agora, a restrição só tem validade a partir da próxima segunda-feira, dia 7.

O governo não explicou os motivos para a mudança, mas as especulações dão conta de que o governo cedeu à pressão da organização de eventos que já estavam programados para o final de semana e que foram pegos de surpresa com a nova determinação.

A medida tem por objetivo conter o avanço da terceira onda da Covid-19 no Acre.