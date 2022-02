O comércio com o exterior do Acre em 2021 – Final

As exportações de grãos

Hoje finalizo a série de artigos que tratam do comércio exterior do Acre em 2021, trazendo alguns elementos importantes das exportações de grãos. A soja e o milho são os destaques nas exportações acreanas no ano. Com um total de US$ 8.132.244 os dois produtos representaram 17% de tudo que o Acre exportou no ano. Em relação ao ano de 2020 , a soja, o milho e seus derivados aumentaram 152,4% o valor de suas exportações.

O grande destaque foi exportação de soja, que no ano subiu mais de 500%, saindo de um valor exportado de pouco mais de U$ 1,2 milhão em 2020 para mais de US$ 7,4 milhões em 2021. Em relação ao milho, verificou-se uma queda de mais de 60% no valor exportado em relação ao ano de 2020.

Como pode ser observado no gráfico acima, a Espanha, com 32%, foi o principal mercado da soja acreana, seguido de perto pela Holanda (27,7%) , Turquia (18,2%), Rússia (7,9%) e México (7,0). Com exceção do México, vemos que os países europeus e alguns asiáticos foram os principais destinos da nossa soja.

O Porto de Manaus exportou mais de 98% da soja do Acre

A quase totalidade da soja produzida no Acre em 2021 foi exportada pelo Porto de Manaus, utilizando a Hidrovia do Madeira. Os grãos saíram em caminhões até Porto Velho pela Br-364 e de lá seguiam pela hidrovia até Manaus. A hidrovia é o principal meio de escoamento da produção de grãos, como soja, milho e açúcar proveniente das plantações de Rondônia e Mato Grosso e agora, o do Acre, que com o aumento da produção também está se beneficiando desse importante meio de escoamento.

A totalidade do milho exportado pelo Acre foi para o Peru, utilizando a alfândega de Assis Brasil

Como foi dito anteriormente, as exportações acreanas de milho acusaram uma queda de mais de 60% no valor exportado em relação ao ano de 2020. No Brasil, conforme o IPEA, a produção de milho teve uma a queda de 15,1% decorrente das adversidades climáticas na segunda safra do milho (a chamada safrinha). Devido a isso, o Brasil apresentou queda de 40,7% na quantidade exportada. As exportações acreanas alcançaram o valor de US$ 719 mil e foram todas feitas para o Peru.

O Brasil no mercado internacional da Soja e do Milho em 2021

A soja em grãos, foi o nosso principal produto da pauta de exportações do agronegócio, apresentou em 2021 aumento de 3,8% em quantidade e 35,2% em valor diante de 2020. Conforme o IPEA. Com a demanda internacional aquecida, o produtor ampliou em 4,3% a área plantada na safra 2020-2021, e ainda contou com um ganho de produtividade de 4,4%, o que contribuiu para que o país batesse novo recorde, com a produção de 135,9 milhões de toneladas em 2021. Em relação ao milho, apesar da queda da produção brasileira e americana, a produção mundial se manteve estável, compensadas por países menores. Na realidade, o IPEA relata que o Brasil teve que aumentar as importações de milho e de soja em grãos devido os preços internos elevados.

O fato é que, o Brasil se mantém como principal produtor e exportador de soja e, no caso do milho, mesmo com as adversidades climáticas que comprometeram boa parte da safrinha 2020-2021, o Brasil também se manteve como terceiro principal produtor.

O que esperar para 2022

Conforme o colunista da Folha de São Paulo Mauro Zafalon, em sua coluna do dia 11/01/2022, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), que havia estimado inicialmente a safra de grãos brasileira para 2022 em 291,1 milhões de toneladas, revisou os dados para 284,4 milhões devido à seca que assola o país.

Em relação à soja, a quebra da produção pode chegar a uma perda de 11,5 milhões de toneladas, em relação ao que estava projetado. Ou seja, a safra de soja poderá ficar próxima de 131 milhões, ante o recorde de 137,3 milhões de toneladas do ano passado.

Para o articulista, a seca afetou também a safra de milho que foi mais sensível à estiagem, devido à demanda hídrica que as lavouras do cereal têm neste período do ano. Na avaliação dele, não há possibilidade de recuperação das perdas, mesmo que chova. Estima-se que a safra de milho do Sul será de 24,7 milhões de toneladas, 5 milhões a menos do que a estimativa inicial, segundo a Conab.

Apesar da queda nas estimativas da produção. O IPEA estima que em 2022, a agregação de valor aos produtos brasileiros pode abrir potencial para que se ampliem ainda mais as contribuições do agronegócio para a economia brasileira.

Boas perspectivas na produção de soja e milho no Acre

O Cenário para a produção de grãos no Acre é diferente para aquele feito pela produção brasileira. O IBGE estima na produção de grão no Acre em 2022 será de 133,9 mil toneladas, 37,9% maior que a obtida em 2020 (97,1 mil toneladas). A área a ser colhida foi estimada em 81,1 mil hectares, aumento de 5,1 mil hectares (6,7%) frente à área colhida em 2020. O milho e a soja são os dois principais produtos deste grupo. O aumento previsto para a produção de milho é de 14,2% na primeira safra (78.036 toneladas) e de 130,8% (24.822 toneladas) para a safrinha. Já a soja deve alcançar a produção de 25.561 toneladas, um aumento de 127% em relação a 2021.

Efetivamente a produção vegetal passou a ocupar um papel de destaque nas exportações acreanas a partir de 2021.

Orlando Sabino escreve às quintas-feiras no ac24horas