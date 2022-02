Mesmo com surto de Covid, vereadores mantêm sessões

Os médicos da rede básica de saúde de Rio Branco ameaçam retomar a paralisação na próxima semana. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde do Acre (Sintesac), vereador Adailton Cruz, durante a sessão na Câmara de Vereadores desta quinta-feira, 3.

De acordo com o parlamentar, caso a prefeitura de Rio Branco não inicie os diálogos com a categoria, os servidores podem suspender os serviços já na próxima semana. “A gente pede a revisão do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) e concurso público efetivo para ampliar o número de profissionais. Amanhã vai haver uma assembleia e pode ser decidido uma paralisação. Espero que isso não aconteça, porque todos serão prejudicados”, comentou.

A greve dos médicos ocorreu em dois períodos. O primeiro começou no dia 8 de novembro, com prazo de 30 dias. No dia 8 de dezembro foi encerrado o movimento, mas, os profissionais decidiram continuar com a paralisação por tempo indeterminado contando a partir de do dia 13 de dezembro. Ao todo, somando as duas fases, são mais de dois meses em greve.

Entretanto, por determinação judicial, logo no início, a greve contava apenas com 10% dos profissionais participando do movimento. Mas, a partir do dia 13 de dezembro, aumentou o percentual para 20%.