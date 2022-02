Faccionados que sequestravam e matavam rivais são presos no Acre

Com investimento de R$ 3,7 milhões de recursos próprios, o governo do Estado vai reconstruir e modernizar a Avenida Alameda das Águas, palco de grandes eventos em Mâncio Lima, como o Carnaval. O convênio que garante a execução dos serviços foi assinado pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento – Seinfra, Cirleudo Alencar e pelo prefeito Isaac Lima nesta quarta-feira, 2, na sede da prefeitura.

O Executivo estadual repassa o dinheiro para a prefeitura de Mâncio Lima, que vai licitar e executar a obra. A Alameda contará com um portal, estrutura para restaurantes , arquibancadas, instalações sanitárias e a via será restaurada.

O prefeito Isaac Lima classificou a iniciativa como um presente do governo à cidade, que realiza no local um dos maiores carnavais do estado. Em 2020, a última Ecofolia realizada na Alameda das Águas contou com 20 mil pessoas por noite.

“Quero agradecer ao governador Cameli por atender prontamente ao nosso pedido. Sua gestão transformará a Alameda das Águas no nosso cartão postal, além de gerar qualidade de vida aos moradores e trazer mais comodidade aos turistas”, ressaltou Isaac.

Com previsão de início para o mês de março, a obra vai gerar centenas de empregos para famílias da região. ” Nosso planejamento possibilita aplicar recursos próprios em projetos com esse, que é de fundamental importância para fortalecer o roteiro turístico do Acre. Essa obra ficará na história do Juruá”, afirmou o secretário.

Fonte: Agência de Notícias do Acre