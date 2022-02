Defesa intensifica monitoramento nos bairros e nível do Rio Acre

No mês de janeiro, as chuvas na capital acreana foram acima do normal para o início do ano. O acumulado de chuvas nos primeiros 31 dias do ano foi de 294 milímetros, quando o esperado para o mês era de 289,5 milímetros. Além disso, o volume de chuvas no início de fevereiro. Em apenas dois dias, já choveu mais de um terço de toda a chuva esperada para o mês.

“Nós tivemos apenas nas primeiras 48 horas de fevereiro um terço do que é esperado para o mês inteiro. Foram 106 milímetros de chuva em dois dia”, explica o major Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Com todo esse volume de chuva, a Defesa Civil de Rio Branco volta a manter o foco em duas frentes de trabalho, o monitoramento da erosão em vários bairros da capital e no acompanhamento do nível do Rio Acre, já que uma possível enchente volta a ser uma preocupação iminente.

“Estamos tendo com essas chuvas mudanças significativas ao longo da bacia do Rio Acre. Em Xapuri tivemos um aumento de mais de três metros, em Assis Brasil mais de dois, em Brasileia quase dois metros. A previsão é aumentar em Rio Branco de forma significativa nas próximas horas por conta de toda essa água que vai chegar aqui e também das chuvas que ocorreram. É um momento de muita atenção”, explica.

Falcão fala também sobre o trabalho de monitoramento nos bairros. São mais de 20 localidades em Rio Branco que trazem preocupação. “Em relação ao risco geológico são cerca de 21 bairros que apresentam risco de desbarrancamento, deslizamento de terras e outro trabalho é fiscalizar para impedir a ocupação de locais onde já está proibida a construção de qualquer edificação por ser uma área de risco”, afirma o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Na medição do Rio Acre na capital acreana na manhã desta quinta-feira, 3, o nível do manancial alcançou 10,92m, um acréscimo de mais de 2 metros em 24 horas. A cota de alerta na capital acreana é de 13,50m. Já a cota de transbordamento é de 14 metros.