Comissões da Aleac aprovam PL para ampliar idade de ingresso na PM do Acre para 32 anos

Durante a abertura da 1ª Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira, 2, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) realizou a leitura da mensagem governamental aos 17 vereadores da capital e reforçou as ações de sua gestão prevista para a atual legislatura.

O prefeito lembrou que em 2021 ocorreu o aumento de novas equipes da Zeladoria da capital para solucionar as principais demandas da cidade. “Fomos de 10 para 20 equipes. Já realizamos o trabalho em 740 ruas, vias principais. Não tem como fazer tudo na cidade e tapar todos os buracos, vamos apenas fazer um trabalho paliativo”, comentou.

Além disso, o prefeito destacou que foram economizados mais de R$ 242 milhões, onde deverão ser investidos em obras e nas áreas da saúde e educação. “Estamos há apenas um ano no exercício do mandato e temos trabalhado incansavelmente para cumprir a missão que nos foi conferida, adotando medidas para implantar a austeridade, equilíbrio, eficiência e transparência na gestão das contas públicas que irão, a curto, médio e longo prazo, impactar positivamente na sociedade rio-branquense, pois buscamos uma gestão, ética, eficiente e participativa”.

Obras em Rio Branco

Dentre as principais ações elencadas no plenário do parlamento mirim, estão: início da construção de 4 (quatro) creches, com capacidade para aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) crianças e bebês, a partir do 1° mês de vida até 4 (quatro) anos de idade. Tais obras serão custeadas com recursos próprios e estão estimadas em R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a reforma do Terminal Urbano, com o investimento estimado em R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), com recursos próprios e federais; Início da construção do Edifício Garagem, nas proximidades do Mercado Elias Mansour, com a aplicação de aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), com a junção de recursos próprios e federais; início da construção do elevado, nas proximidades da AABB, na importância de aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões.

Investimentos na área agrícola

Uma das promessas de campanha – fortalecimento da agricultura na capital, Bocalom disse que a gestão deverá realizar a aquisição de 84 (oitenta e quatro) máquinas e caminhões, para a EMURB e SAFRA, no valor aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a construção da estrutura de armazenamento e beneficiamento de arroz, feijão e milho, no valor de aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões). “Tal investimento abrange a construção, máquinas de secagem e benefício. Vamos fazer o início da implementação do Projeto de Mecanização Agrícola que irá beneficiar, este ano, aproximadamente 500 (quinhentos) produtores rurais familiares, no valor estimado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões).

Por fim, o chefe do executivo municipal disse que a atual gestão vai trabalhar com transparência e responsabilidade junto aos órgãos de controle. “Neste ano, vamos trabalhar com todo cuidado e responsabilidade, executando o orçamento, com transpafencia e honestidade, centrando nossas prioridades na saúde, educação e nos programas sociais que busquem sempre a valorização do ser humano e sua vida. Para isso, vamos contar, sem dúvidas, com o apoio solidário dessa Casa Legislativa, com o discernimento e a maturidade politica dos vereadores que, hoje, iniciam a legislatura que, certamente, marcará a história de Rio Branco.

“Da nossa parte, faremos todo o possível para colaborar com o bom funcionamento da Câmara, disponibilizando, sempre que necessario, nossa equipe para esclarecimentos, consultas, franqueando completamente a Prefeitura para o trabalho de Vossas Excelências”, argumentou.

Já a vice-prefeita da capital, Marfiza Galvão (PSD) elogiou a gestão do prefeito Tião Bocalom, segundo ela, as críticas enaltece em busca da melhoria da população.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador N. Lima, o retorno de forma presencial foi decidido em consenso por todos os vereadores e afirmou que vão ser mantidos todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. “Nós somos 17 vereadores, os espaços na Câmara são todos isolados, nenhum vereador fica próximo do outro, porque tem uma divisória em acrílico. Só entram no plenário os vereadores e mais três servidores. Os assessores parlamentares ficam no auditório e só pode ser um por vereador e o público não pode entrar. Estamos cumprindo todas as exigências e protocolos”, comentou.