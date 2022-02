O tempo joga contra 

A POLÍTICA não é uma ciência exata. Pode-se contar dezenas de casos que mostram que, candidatos considerados zebras ganharam a eleição e os favoritos perderam. É neste contexto que entra a candidatura ao governo do professor David Hall (CIDADANIA). Os caciques que disputam o governo não lhe assustam. Hall disse ontem ao BLOG que fará uma campanha em cima de propostas exequíveis.

Defende um projeto que um estado só pode ser próspero economicamente, com políticas públicas baseadas em dados. “Não dá para aprender a ser governador no exercício do mandato, a cadeira de governador não é para estagiários ou aventureiros. É necessário ter um plano de desenvolvimento econômico”, ponderou ele ao BLOG.

Sobre o seu vice, citou Dimas Sandas, como alguém que será convidado. E, a respeito da chapa de deputado estadual disse estar “bombando”, quase fechada, com previsão de fazer dois deputados, sendo um na sobra. Também é otimista sobre a chapa de deputado federal, achando que os nomes acertados podem eleger um parlamentar.

Sobre o governo do Gladson limitou-se a falar que, tem por princípio não criticar adversários no pessoal, mas destacou que se estivesse no lugar dele faria melhor, e que não “lotearia” o governo como fez o governador para acomodar aliados. “Ou se rompe este ciclo de governabilidade ou continuarmos patinando sem sair do lugar.” Para Hall, pode se ter um projeto de Agronegócio Sustentável. “O Acre tem que ser discutido com maturidade, seriedade e a devida responsabilidade”, pontuou o candidato. São ideias a serem discutidas com o eleitorado ao longo da campanha deste ano para o governo. O professor David Hall estará no jogo.

COMEÇOU A FERVER

É NOS BASTIDORES que o jogo é jogado. O BLOG tem informação segura de três parlamentares governistas de que, o governador Gladson Cameli vai dar um xeque-mate na senadora Mailza Gomes (PP), de que, se ela não recuar da candidatura para deixar o cenário livre, ele poderá inclusive deixar o PP, e sair à reeleição por outro partido. Acredito nas fontes. O caldo começou a ferver.

NÃO É NOVIDADE

PARA UM BOM ENTENDEDOR meia palavra basta. Em recente encontro com a senadora Mailza Gomes (PP) no seu gabinete, o Gladson chegou a soltar na conversa que, se estivesse sendo problema no PP, ele poderia sair. Recebeu um apelo da Mailza para ficar, e não se avançou sobre o assunto.

A GRANDE PERGUNTA QUE FICA

A GRANDE pergunta que fica: a senadora Mailza Gomes (PP) vai aguentar a prensa para não ser candidata?

PRAZO ESTÁ NA PORTA

SÓ QUE, se o governador Gladson Cameli quiser deixar o PP, ele terá que se filiar a outra sigla até o dia 2 de abril, o tempo passa, o tempo voa, para tomar essa decisão.

SEGURO MORREU DE VELHO

O BLOG também tem a informação de que a senadora Mailza Gomes (PP) se reuniu esta semana com o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, em Brasília, e recebeu dele a garantia que a sua candidatura ao Senado é inegociável. Isso lhe fortaleceu ainda mais. Não deu até aqui indícios de que desistirá da candidatura.

NOME DO CORAÇÃO

A FONTE dessa informação também é segura: o nome do coração do governador Gladson Cameli para ser o seu candidato ao Senado é o do deputado federal Alan Rick (DEM). Inclusive, ele já fez esta revelação em rodas políticas. Acha o ser o nome ideal para bater o ex-senador, Jorge Viana (PT), que também tende a disputar o Senado.

SITUAÇÃO COMPLICADA

O CERTO é que o governador Gladson Cameli terá que sair desse cipoal de espinhos com cinco candidatos a senador pelo seu grupo, até o dia 2 de abril, data final para a troca de partidos. Tem até lá para se posicionar.

CONSENSO ZERO

JÁ conversei com os cinco candidatos ao Senado do grupo do Gladson. E deles só ouvi do deputado federal Alan Rick (DEM), que defende que a escolha seja via pesquisas. Os demais acham que a eleição se decide na campanha.

CONVITE NA MESA

NO MEIO de todo este turbilhão aconteceu um encontro do prefeito Tião Bocalom (PP) e a senadora Mailza Gomes (PP), no qual foi feito um convite pragmático, de que, se ela for rifada pelo governador, será recebida de tapete vermelho no PSD do senador Sérgio Petecão. Paredes costumam ter olhos e ouvidos. Foi marcada uma conversa política dela com o senador Petecão (PSD)o mais breve possível.

FICA NO GOVERNO

O chefe do gabinete civil, Rômulo Grandidier, comunicou ontem num encontro com políticos da base governista que, ele optou por ficar no governo para ajudar o Gladson e não será mais candidato a deputado federal. Ganha o Gladson em manter um bom gestor e da sua confiança.

NADA NA POLÍTICA É IMUTÁVEL

HOJE, de fato, o prefeito Tião Bocalom não vive um bom momento de popularidade, mas nada implica que não possa se recuperar e chegar ao fim do próximo verão, como um forte cabo-eleitoral de quem for apoiar.

COVID DE NOVO

O CANDIDATO ao governo, senador Sérgio Petecão (PSD), tem que tomar um banho de sal grosso para espantar a panema. Saiu de uma forte gripe e agora pegou Covid. Aliás, é a segunda vez que ele pega Covid.

CEREJA DO BOLO

O SECRETÁRIA Socorro Neri é vista como a cereja do bolo para ser candidata a deputada federal pelo PP. Não existe outra mulher na futura chapa do PP com o seu potencial.

DATA FATAL

TAMBÉM, a Socorro tem que se definir logo, pois se for ser candidata terá que deixar de ser secretária de Educação, e se filiar ao PP até o dia 2 de abril, para se legalizar partidariamente.

BRIGANDO PELO APOIO

O VICE-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso (PSD), teve uma recente conversa com o Gladson. Seu sonho é ser candidato a deputado federal pelo PP do Juruá. Só que o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) é quem tem a simpatia do deputado Nicolau Júnior (PP), com um forte reduto na região do Juruá, para ocupar este espaço.

PEÇA IMPORTANTE

TENHO visto neste turbilhão que tomou conta dos bastidores políticos que o senador Márcio Bittar (PSL) não tem sido chamado, e ele será uma peça relevante no tabuleiro do xadrez da campanha deste ano.

FRASE MARCANTE

“Tenho saudade do tempo em que não sabia ter saudade”. Benedito Cardoso.