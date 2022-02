Nicolau Júnior abre ano legislativo da Aleac com sessão virtual

Na sessão solene de abertura dos trabalhos do ano de 2022 na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ocorrida nesta terça-feira (1), o deputado e líder do Governo na Casa do Povo, Pedro Longo, cumprimentou seus pares e as autoridades presentes e resgatou a importância da harmonia entre os poderes para o crescimento do Estado e a preservação da democracia.

“Deixo para fazer as considerações mais específicas sobre os temas que devemos debater nesta casa para outro momento. Nesta sessão solene de abertura dos trabalhos, quero dar boas vindas aos meus colegas e autoridades que representam os diversos órgãos do Estado e, além disso, reforçar que a harmonia entre todos nós é o mais importante para garantirmos o avanço do Estado e combatermos os problemas que temos enfrentado nos últimos meses”, argumentou.

Longo fez questão de destacar a produtividade dos parlamentares em 2021, os esforços empenhados pelo executivo, bem como a quantidade de leis aprovados e sancionadas pelo governo.

“É fato que saímos de um ano em que os trabalhos conduzidos aqui se deram da melhor forma possível, com uma produtividade excelente e inúmeros projetos de lei aprovados que beneficiam a população. É muito importante destacar o compromisso do governador Gladson e de de sua equipe, que não mediram esforços para propor saídas aos problemas que enfrentávamos, sempre tendo uma boa relação com essa casa. As expectativas são muito boas para esse ano. O desejo é de que o nosso trabalho atenda cada vez mais a necessidade daqueles que nos colocaram aqui”, acrescentou.

Ao abordar a mensagem governamental lida pelo porta-voz Jefson Dourado, o líder enfatizou que o governo tem lançado mão de todos os recursos para garantir melhoria salarial aos servidores do Estado.

“Temos sentado com as categorias, discutido as reformulações de planos de carreiras e remunerações, deixando muito claro a disponibilidade do Governo e encarando as limitações dentro do que a lei nos permite. Elas são muitas, mas os esforços são muito maiores. Nós teremos as conquistas que tanto almejamos”, finalizou.

Participaram da sessão solene os representantes do Ministério Público do Acre (MPAC), da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado (TCE).