Motorista de aplicativo tem carro roubado, foge de criminosos e aciona a polícia no Acre

Um veículo modelo HB20, que havia sido roubado na noite dessa segunda-feira, 31, entre Guajará, no Amazonas, e Cruzeiro do Sul, no Acre, foi recuperado nesta terça-feira, dia 1°, pela Polícia Militar do Acre no Ramal da Bananeira, zona rural do município acreano. O carro estava atolado no ramal e com a lataria danificada.

Segundo o comandante do Pelotão de Trânsito da PM de Cruzeiro do Sul, tenente Robson Belo, o carro era conduzido por um motorista de aplicativo que pegou uma viagem de Guajará para Cruzeiro do Sul.

Próximo à entrada do Gama, os criminosos, usando uma faca, anunciaram o roubo, mas como o veículo estava com pouco combustível, eles tentaram abastecer, momento em que a vítima conseguiu fugir e avisar a Polícia Militar.

“Com informação do dono do carro, as guarnições iniciaram um cerco para conseguir recuperar o veículo, vindo a lograr êxito nesta terça-feira pela manhã, quando o carro foi encontrado”, relata Belo.

O roubo de carros não é comum em Cruzeiro do Sul, que só tem a BR-364 como rota de saída para Rio Branco ou qualquer outro município do Estado. Em 5 anos, este é o terceiro roubo de carros no município. “Das outras vezes, fizemos a barreira já no Lagoinha e recuperamos os veículos “, conta o militar.