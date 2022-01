Vice de Marcus em 2018, Emylson Farias assume o PDT e garante apoio reeleição de Gladson

Ocorreu no Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos (SP) no último dia 16 de janeiro, uma arremetida – procedimentos de segurança da aviação nas operações de pouso, de um avião Airbus A320 da Latam registrado sob a matrícula PR-MHK, que havia saído de Rio Branco Acre em direção a São Paulo.

No entanto, segundo informações do portal Aeroin, na pista, estava um ATR-72 da VoePass, que havia chegado no voo 2Z-2261, com origem em Joinville, Santa Catarina, diante da aproximação de uma aeronave da Latam para o toque pela cabeceira 27R. Em um vídeo captado, é possível observar enquanto outra ainda não tinha liberado a pista, o controlador de tráfego aéreo instrui os pilotos a iniciarem uma arremetida, que aconteceu já em baixa altura, há poucos segundos do pouso.

Após a arremetida, os pilotos da Latam realizaram novo procedimento de aproximação e o pouso foi completado cerca de 13 minutos depois.

Vale lembrar que a arremetida é um procedimento comum na aviação, devidamente treinado pelos pilotos, que visa a garantir a segurança quando, durante a aproximação e o pouso, algo está fora do padrão ou haja possibilidade de sair do padrão.

Veja o vídeo: