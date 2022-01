Rebanho bovino do Acre chega a 2022 quatro vezes maior que a população do Estado

O Acre terminou 2021 com rebanho bovino de mais de 3,8 milhões de reses – 4,19 cabeças para cada habitante, já que a população é de mais de 906 mil pessoas, segundo o IBGE. Os dados referem-se à 2020, mas foram divulgados em novembro de 2021. Os números mostram que a boiada não cresceu apenas no Acre, mas o rebanho bovino nacional aumentou 1,5%, chegando a 218,2 milhões de cabeças, maior efetivo desde 2016.

O rebanho do Acre é o 4º maior da Amazônia. O Centro-Oeste respondeu por 34,6% do total (75,4 milhões). A maior alta foi na região Norte: 5,5%, ou mais 2,7 milhões de cabeças, somando 52,4 milhões.

Mato Grosso segue líder, com 32,7 milhões de cabeças e alta de 2,3% ante 2019. Entre os municípios, São Félix do Xingú (PA), manteve a liderança com 2,4 milhões de cabeças e alta de 5,4%, no ano. São informações da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2020.

Em nível nacional, o valor de produção dos principais produtos pecuários cresceu 27,1% em 2020, chegando a R$ 75,5 bilhões.

O crescimento da pecuária no Acre remete ao aumento do desmate na região. Os dados chamaram a atenção da imprensa ambiental, e a agência Mongabay fez os cálculos em reportagem veiculada neste final de janeiro concluindo que o crescimento da pecuária acreana, estimado em 8,3%, foi o maior da Amazônia em 2021.