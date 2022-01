MP abre investigação para apurar possível desvio de combustíveis no Núcleo de Brasiléia

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar supostas denúncias de irregularidades de desvio de combustível no Núcleo de Educação no município de Brasiléia, interior do Acre.

O promotor destacou que a notícia chegou à promotoria de justiça recentemente. O desvio de combustível estava sendo feita para revenda a terceiros, no âmbito do Núcleo de Educação Estadual de Brasiléia.

O Promotor, Juleandro Martins de Oliveira, destacou que após o governo do estado determinar à Controladoria Geral do Estado (CGE) que realizasse auditoria na Secretaria de Estado de Educação, procedendo à análise de documentos referentes ao período de 2016 –, resolveu antecipar as investigações. “Resolve instaurar procedimento investigatório a fim de que sejam colhidos elementos necessários à perfeita delimitação do objeto

Por fim, a promotoria realizou o envio da cópia da denúncia ao Núcleo e Educação Estadual de Brasileia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações sobre as irregularidades apontadas, bem como informe sobre a existência de processo administrativo para averiguar os fatos. Além disso, foi feita a expedição de ofício à Controladoria Geral do Estado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se em sede de auditoria foi constatada a conduta de desvio de combustíveis praticada no âmbito do Núcleo e Educação Estadual de Brasiléia, pelos agentes Cleyton Gomes de Alencar, Silvia Soares Pacheco e Francisco Valadares Neto, durante o ano de 2019.