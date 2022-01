Demissões superam índice de contratações e deixam Acre no negativo em empregos

O Acre encerrou 2021 com saldo negativo na geração de emprego. Em dezembro, segundo os dados do Novo Caged divulgados nesta segunda-feira (31), ocorreram 2.571 contratações e 2.823 demissões, redução de 252 postos de trabalho com carteira assinada.

O Caged mostra que ao longo de 2021 o emprego no Acre oscilou positivamente mas terminou o ano em revés. Apesar disso, o Estado conclui 2021 com estoque total de 90.899 vagas criadas.

Mais uma vez, comércio segurou as pontas do emprego e foi o único segmento econômico a obter saldo positivo de 0,85%, que apesar de pequeno foi decisivo para o resultado de dezembro não ter sido pior.

A construção despencou, perdendo 4,55% de seus postos no período. Serviços e agropecuária também tiveram saldo negativo em dezembro de -0,29% e -0,72% respectivamente.

A situação é parecida com o resto do País. O Brasil terminou o ano de 2021 com saldo positivo de 2.730.597 vagas de emprego com carteira de trabalho assinada. Ao longo do ano, foram registradas 20.699.802 admissões e 17.969.205 desligamentos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Já o mês de dezembro registrou retração de 265.811 postos de trabalho. O número decorre de um total de 1.703.721 de desligamentos e de 1.437.910 admissões.

O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em dezembro, ficou em 41.289.692 vínculos, o que, segundo o ministério, representa uma queda de 0,64% em relação ao mês anterior.