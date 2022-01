Veja a situação do transporte púbico após chegada de nova empresa em Rio Branco

Pouco mais de 10 dias após a chegada da empresa Rico Transportes, que trouxe seus ônibus para compor o transporte púbico da capital acreana, o ac24horas foi acompanhar de perto como está a situação do sistema coletivo em Rio Branco.

O videomaker Kennedy Santos passou por diversos bairros em busca de entender melhor as dificuldades encontradas pelos passageiros.

Antes disso, o desgaste das empresas de ônibus na cidade fortaleceu o serviço de táxi-compartilhado. Moradores que passavam quase duas horas à espera do coletivo nas paradas afirmam que os empresários falharam com a população.

A crise no setor de transporte púbico se agravou em 2020 e viveu um verdadeiro declínio, chegando ponto de não oferecer mais o serviço por alguns dias.

Em dezembro de 2021, a prefeitura decretou situação de emergência e passou a assumir o serviço. Ao ac24horas, o prefeito Tião Bocalom diz aceitar bem as críticas. “Às vezes as pessoas acabam falando coisas que acabam ofendendo, mas deixamos pra lá porque precisamos agir. Fico feliz que estamos mexendo no problema”.

Mesmo com novos coletivos na cidade, os passageiros reclamam a demora e falta de horário no transporte púbico. “Saio do trabalho 16 horas e chego em casa ás vezes 20 horas por atraso dos ônibus”, reclama uma passageira.

Bocalom acredita que até final do ano vai ter ônibus melhor na cidade. “A gente vau resolver o problema. É questão de tempo”.

As linhas que fazem o Segundo Distrito e o São Francisco são as mais problemáticas, segundo os usuários. Para os cadeirantes, ônibus sem rampa, sem cinto de segurança e sem trava de segurança. O tempo de espera pelo ônibus é maior do que o da própria. A RBTrans diz estar fazendo o que pode ser feito.

Assista ao vídeo: