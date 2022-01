Mesmo com vagas de emprego, Acre pode sofrer precarização do trabalho por baixos salários

Mesmo com registro de queda no índice de desemprego no terceiro trimestre de 2021, é provável que o estado do Acre siga a tendência nacional e inicie 2022 com significativa precarização do trabalho. O subemprego e a queda no valor dos salários é uma realidade.

A informação foi dada pelo economista Rubisclei Gomes durante entrevista à Rede Amazônica no Acre. Segundo ele, apesar de ter aumentado o número se postos de trabalho no mercado formal e informal, o nível salarial caiu.

Ou seja, abriu -se mais oportunidades de trabalho, porém, com menor valor de salário. No final do ano passado, 3,2 milhões de pessoas conseguiram entrar no mercado de trabalho, um aumento de 3,5% no número de pessoas ocupadas. Ainda assim, a taxa de desocupação é muito alta.

“Essa redução na taxa de desocupação é muito tímida e bem aquém do que precisa a economia”, explica o economista. A incidência da pandemia de Covid-19 é preponderante nesse critério.

Segundo o economista, no Acre a situação não é diferente da vista no restante do Brasil. “Conseguimos empregar mais pessoas, porém com menor salários. Porém ainda é necessário esperar os números do 4° trimestre pra ter uma explicação melhor das tendências do mercado de trabalho acreano”.