Gladson deve seguir Bolsonaro e aumentar mais de 33% o salário de professores no Acre 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas neste sábado, 29, que deverá conceder o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica, conforme anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Embora o governo federal banque parte dos recursos via Fundeb, o pagamento de salário na ponta é feito por estados e municípios. De acordo com o chefe do executivo, o reajuste poderá se estender aos demais servidores da educação. No entanto, Gladson ainda não revelou sobre percentuais. “Vamos conceder aumento para todos de uma forma que não impacte o limites fiscal e nem a folha de pagamento dos servidores públicos”, comentou.

Com o reajuste de 33,24%, o piso da categoria deverá subir dos atuais R$ 2.886 para prováveis R$ 3.800. O aumento concedido aos professores contraria recomendação do Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes, que havia sugerido um reajuste bem menor, de 7,5%.

O aumento leva em consideração o valor, por aluno, pela variação da inflação nos últimos dois anos, conforme prevê a Lei do Magistério. A regra antiga vinculava o reajuste de professores à variação do ICMS, arrecadado por estados. Mas, em 2021, a arrecadação desse tributo aumentou consideravelmente, o reajuste previsto para este ano seria de 33,23%.