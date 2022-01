Secretários de Estado deverão decidir se repartições adotarão trabalho remoto

Em pronunciamento nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 26, o governador Gladson Cameli (Progressistas) comemorou a iniciativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deverá assinar em fevereiro um acordo com o presidente do Peru, Pedro Castillo, que permitirá a exportação da carne brasileira.

O chefe do executivo acreano garantiu que a medida vai abrir novos mercados com demais países andinos, gerando desenvolvimento econômico. “Muito feliz em saber que no dia 3 de fevereiro o presidente Jair Messias Bolsonaro e o presidente do Peru, Pedro Castillo, vão assinar um acordo muito importante para a exportação da carne brasileira. Com isso, poderemos abrir novos mercados e facilitar a nossa produção e exportação, gerando mais desenvolvimento para o Acre”, declarou.

Por fim, Gladson lembrou que a conquista é resultado do trabalho do governo, que começou com a luta pela construção da Ponte sobre o Rio Madeira e início das obras do Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia. “Isso é resultado de um trabalho que começou lá atrás, com a nossa luta pela construção da ponte sobre o Rio Madeira, e todos os investimentos de infraestrutura que estamos fazendo”, ressaltou.