Polícia incinera 53 quilos de droga apreendida em operações de Tarauacá

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou de reunião com o superintendente regional do DNIT, Carlos Henrique de Assis Moraes, para tratar sobre a obra de construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul a Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

Segundo o deputado Gonzaga, a obra é de suma importância para o desenvolvimento de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de facilitar a vida dos ribeirinhos que estão enfrentando dificuldades de navegarem pelos rios do Juruá devido ao baixo nível dos mananciais mesmo no inverno amazônico. Além disso, empresários enfrentaram dificuldades de abastecerem os municípios isolados com mercadorias.

“Estive em Porto Walter recentemente e tenho ouvido dos moradores que a estrada vai ajudar muito a região. Os ribeirinhos reclamam que para se deslocarem até Cruzeiro do Sul precisam navegar horas pelos rios que apresentam um nível bem abaixo da média devido a falta de chuvas na região. Isso dificulta a navegação e atrasa ainda mais as viagens”, disse o deputado.

Gonzaga explica que o DNIT propôs aproveitar um ramal já existente em Cruzeiro do Sul, que já tem 25 quilômetros abertos, para otimizar a obra já que fica faltando apenas 36 quilômetros até Porto Walter.

“O superintendente do DNIT informou que o órgão decidiu usar 25 quilômetros já abertos do Ramal 3, em Cruzeiro do Sul, para facilitar a construção da estrada. Esse percurso foi escolhido porque evita entrarem em reservas e áreas indígenas, além de aproveitarem o ramal já aberto”, disse o parlamentar.