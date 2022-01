Petecão constrói comitê e manda indireta para adversários: “Vamos virar essa página ruim”

Uma semana após a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), ter declarado ao Blog do Crica que não apoiaria a apoiaria a reeleição de Gladson Cameli (Progressistas), ambos se reuniram nesta quinta-feira, 27, na região do Alto Acre para discutir as ações de governo e novas parcerias com o poder executivo municipal.

No mesmo dia da declaração polêmica, Hassem foi excluída do grupo de WhatsApp que reunia os principais representantes do Partido dos Trabalhadores no Acre pelo ex-articulador dos governos petistas, Carioca Nepomuceno

Mesmo com a ausência de apoio da petista a sua reeleição – algo que chegou a ser cogitado em 2021 -, Gladson mostrou seu gesto de governabilidade no encontro com a gestora. A visita foi divulgada nas redes sociais do chefe do executivo e, segundo ele, o encontro é em prol da população. “Aproveitei minha visita ao Alto Acre e fiz uma reunião institucional com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, sobre convênio para repasse de massa asfáltica para o município realizar pavimentação de ruas. Quem ganha é a população”, declarou.

Ao Blog, Hassem afirmou que irá apoiar seu namorado e secretário de Meio Ambiente, Israel Milani (PROS) a deputado federal, e Vanda Milani (PROS) ao Senado e seu irmão, Tadeu Hassem (PROS) como deputado estadual.

O encontro entre os chefes de poderes não foi compartilhado na página oficial da prefeita Fernanda Hassem que, procurada para responder a reportagem, não comentou o assunto.