Pedreiro acusado de matar serralheiro a pauladas irá responder por homicídio

O edital do processo de matrícula para o 1º semestre de 2022, no Centro de Estudo de Línguas, para as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul foi lançado na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 27.

De acordo com o documento, serão ofertadas 1.085 vagas para cursos de inglês, espanhol, francês, italiano e libras, este último sendo as vagas exclusivas para a comunidade em geral.

No entanto, o edital deixa claro que as matrículas serão realizadas para ingresso nos cursos que serão ofertados de forma presencial, semipresencial ou remota, conforme orientações do Governo do Estado do Acre e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes tendo em vista a pandemia da Covid-19 e suas variantes.

A pré-matrícula online dos alunos da rede pública começa no dia 14 de fevereiro e termina no dia 16 do mesmo mês. Caso haja vagas remanescentes, o prazo para matrículas da comunidade será de 21 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro.

Quem pode se candidatar

Segundo o DOE, podem se candidatar às vagas os alunos da rede pública que estejam matriculados no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e no Ensino Médio, e também alunos de baixa renda, com bolsa de estudo integral (100% de gratuidade) em Instituição de Ensino Particular. Já as Pessoas da comunidade com Ensino Médio completo bem como alunos da Rede Particular de Ensino, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Médio, também podem se candidatar.

As aulas estão previstas para começar no dia 14 de março.